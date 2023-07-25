基隆市祥豐營區24日發生迫擊砲砲彈爆炸，造成9名士官兵受到輕重傷。基隆市政府、市議會以及朝野各黨都提出要求國防部將彈藥庫遷離民眾密集居住的地區。立法委員蔡適應25日表示，若基隆市府評估認為有搬遷需求，可以提出方案，他將代為與軍方協調。

蔡適應表示，24日爆炸案發生後，便第一時間前往醫院探視傷者，並請軍方和院方給予最妥善的照護。關於意外發生原因，國防部和基隆地檢署已經展開調查，請各界靜待結果。

不過因為適逢漢光演習，同仁們較平常辛苦也很疲憊，蔡適應也提醒國軍務必以最謹慎的心態、遵照所有SOP進行行動，以維護部隊安全。

談到祥豐營區搬遷的呼聲，蔡適應說，營區從日本時代就存在至今，長期作為彈庫使用，但並不是整個營區都是彈庫，由於營區呈細長狀，靠近祥豐街側的設施都是生活空間，彈藥儲存設施位置相當深入營區內部。

蔡適應說，意外發生後他立即聯繫陸軍，了解彈藥儲存符合安全規範，不過蔡適應理解居民疑慮，因此也向有關單位詢問搬遷規定。

蔡適應說明，若基隆市政府評估後認為有搬遷需求，可以依全國適用的《國軍營區設施拆遷處理原則》，循其作業流程洽陸軍司令部、軍備局。蔡適應指出，這其中涉及市府要提供符合規定及需求之土地，並編列代拆代建費用，待工程完工後始能辦理搬遷。

蔡適應說，他過去就是在這樣程序下才成功爭取軍港遷移，作業確實相當繁複，若市府有需要，他願意協助協調工作。

基隆市政府發言人余治明表示，市府會積極要求國防部搬遷，也感謝蔡立委辦公室提供協助。