日本北海道札幌市本月稍早發生一起無頭屍命案，警方經過多日追查，昨（24）日依涉嫌遺棄、毀損屍體罪名，逮捕現年29歲的女性嫌犯田村瑠奈，以及她59歲的精神科醫師父親田村修、60歲的母親田村浩子，並在一家三口的住處內找到一顆人類頭顱。

綜合日媒NHK、TBS News報導，這起命案發生在本月2日，位於札幌紅燈區薄野的一間旅館浴室驚見一具無頭男屍，經確認身分，為家住北海道惠庭市的62歲公司職員浦仁志。

娘と父親に続き"母親”も逮捕 死体損壊などの疑い 自宅に被害男性の頭部 札幌すすきの殺人



勤医協中央病院科長医師の妻60才 パート勤めの違和感



この事件の10日前に猫の頭部が見つかってる

それが父親の勤務先の至近距離

予行練習させるために通勤がてら一緒に猫捕まえたりしてたのかもしれない pic.twitter.com/ua3BPgfShP — 閻魔羅闍 (@GoldCoin_777) July 25, 2023

根據《北海道放送》報導，死者浦仁志已婚、育有2名兒子，平時喜歡男扮女裝，遇害當晚才剛參加完一場變裝派對。警方循線追查，發現田村父女倆涉嫌共謀犯案。在1日晚間11時左右，浦仁志與田村瑠奈一起進入旅館客房，到了凌晨2時，旅館櫃檯接到電話，對方表明房內其中一人將先行離開，隔天旅館員工便在浴室裡發現一具無頭男屍。

警方指出，田村瑠奈疑似先在房內將浦仁志殺害後，再以利刃將頭部割下，裝入行李箱帶走，她的父親則開車在附近接應。法醫檢驗屍體發現，浦仁志死於出血性休克，身上有致命刀傷，但沒有任何「自衛」傷痕，房內也沒有打鬥、掙扎的痕跡，研判他與田村瑠奈之間應該相識。

街坊鄰居對於田村一家人涉入案件，表示相當意外，有鄰居說，田村修為人正直，就連看到路邊的垃圾都會特地下車撿拾；但也有人指出，田村修最近的作息和以往不太一樣，有時會在半夜開車出門，整晚都沒回家。

目前警方仍在確認田村家中的頭顱是否屬於浦仁志，也還不清楚兇嫌犯案的動機。日本犯罪學家佐佐木成三指出，嫌犯犯案後帶走頭顱，可能對頭顱「有某種執念、動機，甚至是心理扭曲」。詳細案情仍有待進一步調查。