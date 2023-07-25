日本北海道札幌市本月稍早發生一起無頭屍命案，警方經過多日追查，昨（24）日依涉嫌遺棄、毀損屍體罪名，逮捕現年29歲的女性嫌犯田村瑠奈，以及她59歲的精神科醫師父親田村修、60歲的母親田村浩子，並在一家三口的住處內找到一顆人類頭顱。
綜合日媒NHK、TBS News報導，這起命案發生在本月2日，位於札幌紅燈區薄野的一間旅館浴室驚見一具無頭男屍，經確認身分，為家住北海道惠庭市的62歲公司職員浦仁志。
根據《北海道放送》報導，死者浦仁志已婚、育有2名兒子，平時喜歡男扮女裝，遇害當晚才剛參加完一場變裝派對。警方循線追查，發現田村父女倆涉嫌共謀犯案。在1日晚間11時左右，浦仁志與田村瑠奈一起進入旅館客房，到了凌晨2時，旅館櫃檯接到電話，對方表明房內其中一人將先行離開，隔天旅館員工便在浴室裡發現一具無頭男屍。
警方指出，田村瑠奈疑似先在房內將浦仁志殺害後，再以利刃將頭部割下，裝入行李箱帶走，她的父親則開車在附近接應。法醫檢驗屍體發現，浦仁志死於出血性休克，身上有致命刀傷，但沒有任何「自衛」傷痕，房內也沒有打鬥、掙扎的痕跡，研判他與田村瑠奈之間應該相識。
街坊鄰居對於田村一家人涉入案件，表示相當意外，有鄰居說，田村修為人正直，就連看到路邊的垃圾都會特地下車撿拾；但也有人指出，田村修最近的作息和以往不太一樣，有時會在半夜開車出門，整晚都沒回家。
目前警方仍在確認田村家中的頭顱是否屬於浦仁志，也還不清楚兇嫌犯案的動機。日本犯罪學家佐佐木成三指出，嫌犯犯案後帶走頭顱，可能對頭顱「有某種執念、動機，甚至是心理扭曲」。詳細案情仍有待進一步調查。
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