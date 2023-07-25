台灣民意基金會今(25日)公布2024總統大選最新民調，民進黨賴清德的支持度為36.4%、民眾黨柯文哲27.8%、國民黨侯友宜20.2%；媒體人黃揚明指出，國民黨全代會的效應還要等下周的民調才會準確，侯友宜的「生死門」就是看八月底、九月中之前能不能回到25%，接下來就是觀察全代會能否讓國民黨的支持者願意投給侯友宜的比例，從目前的7成上下回到8成以上。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，該份民調訪問時間是17、18日，相對來說還沒有反映出侯友宜的最新狀況，還是要等這個禮拜之後做的民調，才能看出來侯的民調有沒有增加。議題發酵需要兩到三天，可以期待一下。民調長期趨勢來看，台灣民意基金會6、7月的民調，賴、柯、侯的順序沒有改變，支持度也沒有太大變動，結構性沒有太大改變。

對於侯友宜，黃揚明指出，在台灣民意基金會的民調中，侯的底盤就是2成上下，侯友宜現在還是老三、且是落後第二名一段距離的老三，8月底、9月中以前能不能回到25%，就是侯友宜的「生死門」，因為看好度很差的候選人逆轉勝的機率極低，當黨內團結的因素排除之後，就是看侯友宜的盤可以往上到甚麼程度，但這份民調還看不出來。

黃揚明也提到，民調顯示國民黨的政黨支持度有23％，但侯友宜的支持度20.2%，連國民黨的支持度都沒有全拿，這也是侯近兩個月來的問題，國民黨內挺侯的只有7成上下，之後要觀察全代會之後國民黨支持者願意投給侯友宜的比例，能不能回到8成以上，若能達成，至少底盤可以加高，能不能往上衝就看個人努力。