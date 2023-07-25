8月16日是鬼門開的日子，小孟老師在臉書上分享鬼月需要避災的前3名星座，依序是雙魚座、處女座、金牛座，其中第1名的雙魚座近期自我意識強烈，容易導致溝通不良及難以被理解的情況發生。

▍第3名：金牛座：支出增加、衝動投資

火星、水星逆行在金牛座的偏財宮位，顯示出8月將會遇到家庭財務的問題，家庭支出增加或計畫受阻，投資決策不穩定，衝動性投資。建議金牛座需更加謹慎處理財務，多與家人商量，制定合理且適合當下的財務規劃。

▍第2名：處女座：行事慵懶、詞不達意

火星、水星逆行在處女座的本命宮位；金星則是逆行在精神宮位，顯示出8月將會有行動力不足，行事較為慵懶，但遇見不如意的事卻容易衝動，容易造成感情困擾，無法準確表達心意的情況。建議處女座凡事積極、做事謹慎，當遇到不開心的事情時可觀想太陽，或配戴黃色物品能抵擋厄運。

▍第1名：雙魚座：過度自我、溝通不良

土星、海王星在雙魚座的本命宮；火星、水星逆行在第7宮；水星和海王星成二分相，顯示出8月自我意識會比較強烈，會有過度的自我主張，或不易接受他人意見，導致溝通不良及難以被理解的情況。建議雙魚座需找尋方法來建立自信，並找到真正的自我，同時提高思考邏輯，善意的去理解他人，化解衝突。