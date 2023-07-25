有些人的個性比較內斂，不擅長與人吵架，就算心裡覺得委屈，仍舊會將不滿往肚裡吞。《搜狐網》近日分享3個不太會吵架的星座女，心中有許多不滿，但都不會表達出來，時間久了，就容易憋成內傷。

▎獅子座

獅子女雖然個性自信又專橫，但卻不善於吵架，不喜歡用言語傷害別人，認為爭吵毫無意義，若是想要贏過別人，最好的方式就是壯大自己，強到讓對方臣服，此外，獅子女很愛面子，覺得與人爭執是一件丟臉的事，所以懶得跟別人一般見識，比較喜歡講道理，對於她們而言，吵架並不能解決問題，還浪費精力。

▎金牛座

金牛女老實又不善說話，遇到不公平的狀況時，就算覺得委屈，心裡很憤怒，也不會直接表達出來，想回擊又不知怎麼說，只好裝作不在乎的樣子，直到冷靜下來，腦子就會冒出許多反擊金句，她們碰到吵架的場合，大多都只是冷靜地陳述自己的觀點，若是吵不贏對方，就選擇沉默不回應，容易憋成內傷。

▎雙魚座

雙魚女平時伶牙俐齒，但個性過於感性，遇到爭執的情況時，又會變得溫和恬靜，別人隨口一句傷人的話，就會讓她們很受傷，不管怎麼吵都吵不贏別人，所以一旦察覺到有火藥味時，就會趕緊逃離，也不喜歡爭吵不休的場合，更不願意加入，但若真的被惹到不開心，雙魚女也會反擊，只是氣勢總是比別人弱，她們就會感到委屈並落淚。