雲林縣虎尾632高地公園再進化，打造叢林主題水上樂場。此為示意圖。（虎尾鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮632高地公園前身為公墓用地，2021年由虎尾鎮公所打造為特色公園，公所25日表示2期工程將規畫表演舞台區、市集廣場、野餐草坪、叢林主題水上樂場，其中水上樂場以「叢林之王」老虎為主題，各個季節都能看到不一樣的水景風貌，預計明年夏天完工，成為雲林最具特色的水上樂園。

虎尾鎮公所為興建632高地公園，向營建署爭取1900萬元經費，打造1處共融式運動公園，後來再由鎮代會通過400萬元預算，增設兒童滑步車道、溜滑梯、虎爺主題遊戲塔等，未來將結合周邊的建國1村與虎尾人運動公園，成為虎尾鎮3大休閒園區，提供遊客與鎮民優質的休憩場域。

虎尾鎮長丁學忠表示，2期工程總經費為3500萬元，結合1期工程保留公園南端的天然廣大森林及地景紋理，將利用預留空曠區域，規畫表演舞台區、市集廣場、野餐草坪及叢林主題水上樂場，動靜皆宜，孩童戲水玩樂時家長可在旁陪伴，也規畫充分的休憩環境，非常適合全家親子同樂。

丁學忠說，水上樂場戲水區面積約567平方公尺，主題設施為迷你虎爺造型雕塑，呼應前期大型虎爺遊具；地面以防滑漆料彩繪，繪製棕櫚葉造型等熱帶雨林意象；戲水設施包含噴霧、叢林水道、水濂、瀑布、地坪LED噴泉區等，玩法非常多樣。

丁學忠指出，野餐草坪位於市集廣場與戲水區間，留設大面積草坪供遊客野餐休憩，並有遮陽設施作為陰涼避暑環境。市集廣場約可容納供15至20組攤販或作為多樣表演使用。舞台區有大階梯座位，提供多種演唱組合活動空間，讓地方文化更為豐富多元。