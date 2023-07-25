基隆祥豐營區24日於萬安演習第一天發生120迫砲彈藥爆炸意外，並當場造成2名士官重傷、7名士兵輕傷，震驚全國。基隆地檢署昨日已至現場勘驗、採證，並帶回數袋迫砲彈殘骸。從營區監視器拍攝畫面研判，手被炸斷受重傷的2名士官，當時應在執行任務，將迫砲彈從彈藥庫搬出，但放置在地面沒多久後，迫砲彈外的底火突瞬間爆炸，導致官兵受傷波及。軍方表示，幸好迫砲彈內的高爆炸藥未一同引爆，否則後果不堪設想。

營區爆炸意外發生後，基隆地檢署主任檢察官陳照世會同檢察官李怡蒨於昨日晚間6時許指揮刑事局鑑識中心、憲兵隊鑑識人員至營區勘驗、採證；而隸屬於軍方的中山科學研究院及國防部危機處理人員也到場配合檢方協助執行相關採證任務。

由於當下在彈藥庫仍有多枚120迫砲彈，檢方先等軍方都排除危險，確保可安全調查後，再指揮刑事局鑑識人員採證，並將意外爆炸的迫砲彈部分殘骸裝回數10袋，直至深夜11點30分才結束任務。

根據消息指出，檢警及軍方在勘驗營區現場監視畫面後發現，受重傷的2名士官，當時將120迫砲彈從彈藥庫搬出後，放置在地上沒多久，沒想到迫砲彈外底火竟突然爆炸，當場導致多人受傷送醫，其中2名士官手部遭炸斷重傷。

據現場軍方人員表示，從監視畫面初步研判，是迫砲彈外的底火不明原因瞬間爆炸，幸好迫砲彈內的高爆炸藥並未一同引爆，否則當下傷亡恐更加慘重。至於意外詳細發生原因，仍有待軍檢協力進一步釐清調查。