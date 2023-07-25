飲料廠商今聞風到場，餐廳大門卻深鎖，遲遲等不到人。（柯宗緯攝）

另家水產業者直言，雖然不了解捷利的狀況，「不過心想不可能收到錢啦」，老闆趕快叫他來搬貨，看有什麼就搬回去。（柯宗緯攝）

也有冰淇淋廠商把出借的冰箱搬走，有什麼搬什麼，盡量減少財損。（柯宗緯攝）

記者今（25）日下午直擊，位於高雄同盟三路的牛角旗艦店等3家品牌大門深鎖。供應商聽聞消息，頂著豔陽前來搬貨。（柯宗緯攝）

北高雄百貨1家牛角燒肉員工今早到場才得知公司倒閉，還有員工當場寫求職信，準備找下一份工作。（柯宗緯翻攝）

代理日本牛角燒肉的「捷利國際餐飲集團」，旗下8個品牌、全台30家門市，無預警倒閉。記者今（25）日下午直擊，位於高雄同盟三路的牛角旗艦店等3家品牌大門深鎖。供應商聽聞消息，頂著豔陽前來搬貨，飲料廠商指被欠10多萬，忙著拆飲料機，也有冰淇淋廠商把出借的冷凍櫃搬走，有什麼搬什麼，盡量減少財損。

飲料廠商今聞風到場，餐廳大門卻深鎖，遲遲等不到人。業者表示，昨晚就聽聞捷利餐飲財務有危機，今天看到新聞報導，下午趕緊到餐廳拆除飲料機台，捷利積欠約15、16萬元，不知道什麼時候能還錢，只能趕快來拆機台，「資產都錢ㄟ」。

另家水產業者直言，雖然不了解捷利的狀況，「不過心想不可能收到錢啦」，老闆趕快叫他來搬貨，看有什麼就搬回去。冰淇淋業者則順利將冷凍櫃給搬走。另有銀行業者跑來準備收回信用卡機台，但苦候多時，雖然看到有牛角員工在裡頭，卻沒人應門處理。

此外，北高雄百貨1家牛角燒肉員工今早到場才得知公司倒閉，還有員工當場寫求職信，準備找下一份工作。1名員工低調說，昨天有正常收店，昨晚10點臨時被幹部通知「店要倒了」，這下7月薪水恐怕拿不到了，將尋求勞工局協助申訴，追回欠薪、資遣費。