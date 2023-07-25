杜老爺杏仁黑巧克力雪糕、杜老爺松露巧克力雪糕是喜愛巧克力的消費者指定愛買。（杜老爺提供）

t237250410403h：國際手搖飲「貢茶」特製版「鬆餅蛋糕」慶祝展店2000間。（ 貢茶提供）

搶攻夏季，各大飲品、冰品相繼推出新品搶市，杜老爺冰淇淋繼推出熱搭芭比粉色熱潮的「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」以清爽優格冰淇淋為雪糕基底，加入奧地利產草莓汁製成之獨家草莓醬，入口後口感細緻滑順。

另外，經典熱賣的「杜老爺杏仁黑巧克力雪糕」、「杜老爺松露巧克力雪糕」，使用70.5％COCOA比利時巧克力，搭配精製義大利白松露條紋醬，更是夏季熱愛冰品與巧克力的消費者最佳首選。

除了冰品以外，夏季熱銷的還有台灣知名手搖飲，享譽國際的台灣連鎖飲品「貢茶」以「各地進貢給朝廷的好茶」享譽國際，2006年創立迄今，達到展店2000間的目標，業者計畫於2030年達成全球拓點1萬間門市願景， 今年夏天，貢茶特地研發2款以葡萄為基底的消暑飲品，包括「莎莎奶蓋葡萄」、「雙Q葡萄百香冰茶 」，另外即將開賣的茶點「鬆餅」也在慶祝第2000家門市開幕搶先曝光。