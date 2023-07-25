後巷用戶接管完成後寬敞明亮，可作為通學廊道。（示意照／新北市水利局提供）

新北市水利局辦理「新北市五股地區汙水下水道系統第二期第三標工程」於今年6月16日決標，預計2025年完工，工程費7986萬元，建設範圍包含五股區民義里、五股里，接上汙水下水道管線後，1243戶居民將可告別臭水溝。

水利局長宋德仁表示，五股地區汙水下水道建設自2003年起推動，目前五股區用戶接管普及率已達到74.3％，該工程在新城一路及成泰路二段興建汙水主幹管，工程期間將全力減少對交通與路面的衝擊及影響，並與住戶溝通接管工程細節及注意事項。另呼籲住戶屆時請依規定配合提供汙水接管施工空間，才能讓工程順利推展，並在接管完成後不隨意加蓋增建，以保持後巷環境整潔，使用下水道時，勿將衛生紙以外雜物投入馬桶或汙水下水道，避免造成阻塞。

已完成接管的五股住戶表示，汙水接管後，臭水溝不見了，更重要的是後巷違建拆掉，變得寬敞又乾淨，可以帶著小孩直接從後巷走到學校，方便許多。

水利局表示，汙水接管完成後，將生活汙水經由密閉管線收集經妥善處理後排放，可有效改善環境品質，不用再忍受汙水臭味和蚊蟲滋擾，也不用再花錢抽化糞池，讓環境更乾淨、更健康。