總統蔡英文今（25）日下午3時許在臉書表示，她確診新冠肺炎，並強調杜蘇芮颱風持續增強，她已指示行政院院長陳建仁，帶領行政團隊與地方政府密切合作，落實各項防颱整備。台中市市長盧秀燕則現身留言祝福「早日康復」，盧市長為藍營第一位祝福蔡總統的政治人物，其留言湧入大批網友支持，紛紛大讚盧格局高、不分藍綠、全黨最清醒、台中之光等。

蔡英文今日在臉書發文寫道：「謝謝大家的關心，我的症狀輕微，沒有大礙。在醫療團隊的建議下，取消了午後的幾個行程，稍事休息，各項國政公務，也透過團隊隨時掌握最新的進度與狀況。」

蔡英文指出，就在此刻，杜蘇芮颱風持續增強，可能是4年來影響台灣最大的颱風，她已經請行政院院長陳建仁帶領行政團隊，務必和地方政府密切合作，落實各項防颱整備，確保國人平安及各項防災機制都能順暢運作。她也提醒國人朋友，颱風來襲不能鬆懈，請大家留意氣象資訊，並做好防颱準備。

盧秀燕在蔡英文發文後不久即現身留言：「祝福蔡總統早日康復，台中會努力做好防颱準備，請總統安心休養。」此留言迅速湧入破百個讚，網友紛紛回應：「媽媽市長深得人心」、「全黨只有妳是清醒的」、「這個時候不分藍綠，媽媽市長給妳一個讚」、「市長讚讚」、「盧媽是國民黨裡最讓我敬佩的政治家之一，讚」。

除了蔡英文，之前民進黨蔡其昌、鄭文燦確診時，盧秀燕也都現身留言給予祝福。當時留言祝福與自己競爭台中市長的蔡其昌：「其昌平安，祝您早日康復，繼續為台中發聲！」也曾祝鄭文燦：「鄭市長辛苦了，請您多保重，也多多休息，祝您早日康復。」跨越藍綠、黨派的風範，均獲得網友讚聲。