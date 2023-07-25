女星李維維擁有亮麗外型，出道後與許多巨星拍MV，合作男星有郭富城、鍾漢良、杜德偉等等，甚至一度被王家衛相中和金城武拍電影《初纏戀後的2人世界》，後來轉往日本發展，經過幾年才重回演藝圈；近日她透過社群平台分享自己在浴室跌倒下巴撞到馬桶，當下懷疑骨頭裂開，緊急送醫。

李維維昨（25）日更新限時動態，透露凌晨洗澡時，正坐在浴缸享受熱水沖肩頸，轉動脖子放鬆卻瞄到旁邊牆上有一隻蟑螂正在慢慢往上爬，她猜應該是打開浴缸塞子時蟑螂順著管線爬出，當下她立刻翻身出浴缸，花灑也掉在地板上，接著一陣慌亂，她整個人滑倒飛起來下巴直接撞到馬桶石材上，「當下我想說歪歪了，我的下巴裂了……倒在地上30秒後我還是馬上起來跑去拿肥皂水加酒精噴槍，對著蟑先生猛噴直到他翻肚」，李維維將蟑螂丟到馬桶沖後才換衣服去醫院。

李維維透露浴室滑倒撞到馬桶。（圖／李維維IG）

她當下驚嚇過度所以全身無力，心情上也覺得委屈，忍不住在計程車上掉淚，好在到急診後照了X光，骨頭沒有裂開，只有挫傷軟組織腫，開了止痛消炎藥回家觀察，李維維事後想：「回家整理後躺在床上，我想想真的很恐怖，如果是撞到頭還得了，如果有出血裂傷還得了」，她隔天早上分享現況，「我沒事，只是下巴腫成歪的有點方，頭跟牙齦也還隱隱痛」，雖然仍有疼痛感，但不影響食慾。