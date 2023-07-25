男星王家梁與女星許維恩結婚2年，6月時喜迎女兒「忒忒」的誕生，兩人升格成新手爸媽，並多次分享育兒日常，吸引不少網友關注。不過，王家梁今(25)日在社群上透露自己第一次幫女兒洗澡的艱辛過程，而許維恩也轉發並甜喊：「我們一起加油。」

王家梁與許維恩的女兒誕生後，兩人多次在社群上發文，分享孩子的美照及各式育兒日常，而今日他也在IG上以限時動態的形式，分享第一次幫女兒洗澡的過程，寫下：「剛結束第一次幫忒忒洗澡，過程很艱辛，哭聲非常淒厲。」此外，更自嘲自己「身高太高」是弱點，導致腰部快受不了，並向女兒喊話：「你爸真的要為你折腰了。」不過，王家梁也在動態中慶幸後續有許維恩的幫助，將女兒快速抱走、擦乾、哄睡。

對此，許維恩也轉發相關動態，並暖心向王家梁喊話：「辛苦大王爸比，我們一起加油，新手爸媽。」種種行徑都看得出2人間的互動十分甜蜜，也相當享受在照顧女兒的過程之中，即使再累、再辛苦也甘願背負起這些「甜蜜的負荷」。

事實上，兩人的求子之路相當艱辛，原先有打算靠試管，沒想到過程失敗後反而自然懷孕，並自出生前就開始記錄寶寶的點滴以及許維恩懷孕後的種種經歷。此外，女兒誕生後也依舊保持著育兒生活的分享，日前兩人才在社群上發文解釋王家梁多裸身抱女兒的原因，「大王曾經換尿布和洗屁屁的時候，被噴過黃金很多次，還有大王餵奶的時候、會溢奶或拍嗝的時候，忒忒會流出奶水，衣服會更換很多次，就毅然決然不穿。」吸引不少網友前來留言。