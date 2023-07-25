基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區24日發生彈藥爆炸意外，官兵在進行搬運120迫砲彈藥時，因不明原因發生爆炸，造成7士兵輕傷，2士官重傷。國民黨立委鄭麗文質疑，漢光演習39年間發生過14起意外，總統蔡英文任內就發生了7起，政府官員震怒完就沒事，都沒有人需要出來負責嗎？

「相信政府，相信黨？」鄭麗文今(25日)在臉書發文表示，昨天(24日)是漢光演習第一天，沒想到就發生爆炸事故！根據新聞報導，當時營區內疑似發生迫擊砲不慎引爆，導致周遭7名士兵被波及，其中2名士兵手部被炸斷，傷勢較嚴重，另外5人則是輕傷，目前7人都已送醫。此時此刻我們的三軍統帥在哪裡呢？根據網路資料，漢光演習是從1984年開始施行，在這39年間就發生過14起意外，「而在蔡英文任內，就發生了7起！」

鄭麗文提到，2016年8月16日漢光32號演習，一輛CM-11戰車墜溪，造成3人死亡，1人重傷。2016年8月22日漢光32號演習，陸軍8軍團悍馬車翻落邊坡，所幸相關人員僅受傷。2018年5月18日漢光34號演習，一名傘兵秦良丰跳出運輸機後，因主副傘張開不全，導致傘兵從1300英呎高空墜落，重傷送醫一度癱瘓，目前經過復健已可行走。2018年6月4日漢光34號演習，一架空軍F-16戰機於新北瑞芳墜毀，事後找到飛官吳彥霆遺體。

鄭麗文指出，2020年7月3日漢光36號演習，海軍陸戰隊99旅膠艇翻覆，造成2死1傷。事後一名事後楊姓少校教官自責輕生。2021年8月31日漢光37號演習，一架F-16V編號6829雙座艙戰機疑受大雨影響，降落屏東機場跑道時，突衝出跑道，戰機首插進土裡，所幸無飛行員受傷。2023年7月24日漢光39號演習，一名官兵執行彈藥技術檢查作業時，一枚120公厘迫砲彈不明原因發生爆炸，造成9人受傷送醫，其中2人重傷。

「近期國軍一直出包，就連抗彈板都不抗彈！用尖刀刺就刺穿！用手拗就變形！」鄭麗文強調，況且根據國防部提出的《志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告》指出，有部分戰門部隊軍官、士官或士兵編現比不及8成。更嚴重的是，未服滿現役最少年限就提前退伍人員者眾多！招募入營之士兵平均有2成寧願賠錢退伍，111年志願士兵不適服人數總共有4066人！三軍統帥知道志願士兵提前退伍人數是歷年來最高嗎？

鄭麗文質疑，民進黨碰到這麼多的意外、創造出一堆歷年來最高的數據，以及後續造成的傷害，真的都沒有人需要出來負責嗎？再說一次！難道都沒有人需要下台負責嗎？還是一如既往震怒完，就通通沒事了？國防部長、三軍統帥真的都在繼續裝睡？冷氣房裡睡午覺？更不要說，今年4月，國軍重要高階幹部授勳授階，蔡英文還說會強化訓練、確保國家安全，但是誰來確保國軍安全？

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