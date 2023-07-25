職能治療師以多功能自立復能機協助失能的學員復健。（新北市社會局提供）

新北市政府委託伊甸社會福利基金會，於新店區設置2家身心障礙者日間照顧中心，25日正式啟用，身心障礙者可在地就養，活化運用公有場地。副市長劉和然指出，新北市設有17家身心障礙者日間照顧中心，服務304位身心障礙者，讓中、重度障礙者獲得妥善照顧。

新北市社會局指出，新北市建構在地福利資源網，結合民間團體專業服務，提供障礙者在地化社區照顧，共設有17家身心障礙者日間照顧中心，提供障礙者在地化社區照顧。

社會局表示，今年底運用公有場地在鶯歌區將再增設1家小作所，讓身心障礙朋友在熟悉環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，減輕家庭照顧負荷或經濟負擔，目前全市已設立58個社區式照顧據點服務身障者。

副市長劉和然今主持新店中正身障日照中心啟用儀式，他指出，以公有場地空間設置的2處日照中心，服務40位身心障礙者，近年新北市推動共構社福設施宅、活化運用公有場地與公益回饋空間，透過資源集中運用與結合，在社區中就近提供多元照顧服務。

社會局副局長許秀能說，新店中正身心障礙者日間照顧中心服務對象為實際居住於新北市領有身心障礙證明者，每週一至週五提供生活自理能力增進、社區適應、文康休閒等活動安排，藉由專業服務團隊，預防及延緩失能，服務電話：02-29113021、02-29113067。