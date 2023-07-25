全球永續風潮銳不可檔，日月光以永續經營為目標，依循ESG理念，實踐永續承諾，不只發展為公司的全民運動，更進一步推動至供應鏈及客戶端，以業界力量的匯集，強化為具韌性的產業鏈，共同提升永續的關鍵競爭力。

高雄廠連續八年與大專院校合作環境技術研究專案，布局全方位綠色行動。研究初期，探討公司在空、水、廢、噪等面向的可行解決方案，透過多年學界豐沛能量及資源的積累，帶動高雄廠從更宏觀及全面性的角度切入，持續精進、優化管理模式，投入節能、資源及廢棄物循環再生、水資源管理、永續發展等概念策略，各項專案具關連性且環環相扣，提升研究難度與複雜性，日月光仍秉持友善發展的理念，推動永續環境不遺餘力。

25日於日月光高雄廠舉辦第八屆環境技術研究成果發表會，聚焦兩大面向－「資源循環」攜手台灣大學馬鴻文教授、成功大學陳必晟助理教授、逢甲大學林秋裕講座教授，執行三項專案；「人文生態」則與高雄科技大學沈健全及林啟燦教授，進行後勁溪生態踏查，現場也邀請穎崴、華泰、國巨等同業夥伴蒞臨參與。秉持「價值共創」的策略，提升資源使用效率，創造半導體製程循環經濟價值，並邀請社區民眾一同透過生態工作坊，建立人與自然的互動，促動環境關懷行動。

日月光周光春資深副總（圖片來源：日月光提供）

針對資源循環議題，共有三個專案，首先以「城市採礦」概念，探討及盤查包含鎳、銅、金等金屬廢液低碳回收方案，並建構回用於產業之供應鏈模式，期許導入半導體、印刷電路板等相關產業，開創廢料資源循環經濟模式。而因應能源轉型趨勢，同步評估鎳回收副產品轉製電池材料的可行性，以實現關鍵金屬材料的循環再生目標，推動綠色經濟發展。

高雄廠廢棄物管理，以三大原則－減量化、再使用、再循環－強化管理措施及減量。為更精確量化廢棄物再生循環的減碳效益，從三大面向－廢棄物處理方式、再生產品、原生料－系統性地分析低碳潛力，建立半導體封測業之八項廢棄物循環再生產品係數，創造從效率到韌性的的循環再生管理政策，並提供減碳的實際貢獻。

最後，近年疫情與戰爭危機，造成企業營運衝擊，體認關鍵物料管理的重要性，為降低供應鏈斷鏈風險，專案分析封測產業物質流，並建置適用於封測產業的關鍵物料篩選方式。掌握物質流是循環經濟的核心，透過環境、社會及公司治理面向，了解物質使用狀況、篩選關鍵物料、辨別管理優先序並提出建議策略，並將階段性成果分享於封測同業。

日月光周光春資深副總（右起一）、顏俊明副處長、易良翰處長、許美論部副理、姜婷毓副理、陳慶瑜副理、呂偉立主任、黃祈斌副理、成功大學鄭慶元協理（圖片來源：日月光提供）

針對人文生態議題，本專案結合日月光、學校、鄰里資源，邀請社區民眾共同參與後勁溪人文生態走讀活動，四場工作坊共約180人參與，結合室內環境教育講座、桌遊互動遊戲、水質DIY檢測及戶外實地走讀踏查等，建立人與後勁溪自然環境的互動學習，豐富的行程不僅獲得高度肯定，更促動主動關懷人文生態行動的落實。

日月光高雄廠資深副總周光春提及，日月光承諾2050年淨零排放，而溫室氣體範疇三，係高雄廠積極克服的挑戰。以溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理四大執行項目，推動廠內減量行動，並感藉由產學合作，挹注學界資源與深化的知識，從中獲得當寶貴的解析與建議，相當感謝合作的學校、教授及學生，日月光得以持續推動企業低碳轉型，攜手供應鏈掌握轉型契機，共同提高價值鏈影響力，集結眾力讓社會、環境更加美好。