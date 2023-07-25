面對國內外對碳盤查需求快速成長，金屬工業發展中心在經濟部標檢局指導下，為全國認證基金會（TAF）認可之查驗機構，並於今年成為我國第一家取得環保署查驗機構和金管會確信機構等資格之法人查驗機構，除提供溫室氣體之查驗服務，並協助企業取得獨立公正之第三方查驗聲明書，進而制定減碳策略，有效改善企業體質，降低營運風險，迎接ESG國際趨勢挑戰。

金屬中心代執行長林志隆表示，該中心可執行環保署方案之溫室氣體查驗，廠商透過金屬中心第三方查驗，可確保事業單位提出之溫室氣體查驗報告符合環保署要求，隨著各國環保意識抬頭，未來更能因應國際市場及符合供應鏈要求，使得企業在國際市場更具綠色競爭力。

此外，經濟部水利署為促進產業節水並落實用水正義，鼓勵產業大用水戶提高水資源回收使用效率，並認可金屬中心為獨立之第三方查驗機構，執行水利署用水回收率之查證；廠商取得查驗機構所核發之用水回收率查證聲明書，用水回收率達到或超過行業基準時，其耗水費可有優惠之調降；透過金屬中心查證，產業於用水管理能同步找出用水問題，並能促進產業節水效能，積極提升水資源使用效率。

金屬中心除在節能減碳之技術研發上力求精進外，在產品驗證與查證服務上力求整合與專業，涵蓋業務能量包括行政院環保署海洋廢棄物循環產品標章之查證、工廠檢查(ISO 17020)、各類產品驗證(ISO 17065)與管理系統驗證之整合性服務(ISO 17021)、溫室氣體查證(ISO 14065)等，以確保企業之系統及產品之查驗證符合國際標準及各國法規要求，並能取得國際認證的同步作法，幫助產業突破挑戰，搶攻綠色商機。