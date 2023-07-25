藝人陳美鳳素有「最美麗的歐巴桑」之稱，凍齡神顏跟纖細四肢十分令人羨慕，日前發出20多歲拍的比基尼照更證明歲月從不敗美人，星友藍心湄也翻出陳年舊照爭豔，穿著高衩泳裝的她，零瑕疵的牛奶肌膚加上逆天鉛筆腿超級誘人，引起粉絲讚嘆聲連連，驚呼：「太殺了！」

藍心湄25日更新貼文，寫下：「我也要來一夏『20歲的浪漫』，你們還記得這首歌嗎？」，並附上一張年輕舊照，只見她頂著波浪長髮，站在椰子樹下方，身後是一望無際的蔚藍海洋，燦笑擺拍的她，身穿圓點高衩泳裝露出一雙緊實長腿，同時高舉一頂粉紅色帽子，兼具性感火辣跟青春洋溢，搶盡眾人目光。

養眼畫面曝光後隨即引起粉絲討論，湧入底下讚嘆：「心湄午安！清純可愛，要跟美鳳姐一樣辣耶」、「夭壽喔！這個腿」、「陽光美少女」、「太殺了！在那個年代是很大膽前衛的穿法」、「跟美鳳姐尬輸贏(都很美)」、「哇！心湄姐也這麼開放，身材棒棒」、「20歲俏皮可愛，現在霸氣性感！」

藍心湄近年活躍於綜藝圈，前衛獨特的打扮跟時尚品味被譽為「台灣瑪丹娜」，影視歌三棲的她，早期還是著名的唱跳歌手，貼文中提及的歌曲《20歲的浪漫》出自第三張專輯《上緊發條》，輕快熱情的旋律跟清涼感十足的MV風格引起風潮，也成為藍心湄的成名曲之一。