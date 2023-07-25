馬斯克去年10月入主社群媒體平台推特以來，動作頻頻，可是推特身價卻不斷滑落。周日（23日）馬斯克宣布將推特更名為「X」，還換掉招牌藍白小鳥標誌的做法，讓分析師大嘆，馬斯克是貨真價實的「推特殺手」，因為他這一出手，恐讓公司品牌價值蒸發200億美元（約新台幣6268億元）。

2006年推特創立以來，已經成功把「推文」（tweet）、「轉推」（retweet）等詞變成當代文化的一部分。

馬斯克強調，推特「變身」為X，並非只是單純改名，而是希望藉此重塑公司文化與語言共識。不過市場人士顯然並不認同。Siegel & Gale品牌傳播總監Steve Susi表示，推特花了超過15年的時間才在全球建立起如今的價值，因此失去這個品牌名稱將對公司財務帶來重大打擊。

品牌價值難以估算，但分析師與品牌機構都一致認為，馬斯克接手之後，推特的品牌價值已遭重創，而重新命名更是重大錯誤。分析師指出，馬斯克任性改名，等於毀掉推特高達40億至200億美元（約新台幣1254億至6268億元）的品牌價值。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）分析師Jasmine Enberg則直言，推特的企業品牌已經和馬斯克的個人品牌緊密相連，無論有沒有改名X，「推特建立起的大部分品牌價值早已失去用戶與廣告商的認可」。