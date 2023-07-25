台積電最新CoWoS先進封裝廠確定落腳竹科銅鑼園區，在力積電讓地之後，外界揣測可能會引發缺地出走潮。國科會主委吳政忠25日表示，這次非常感謝力積電董事長黃崇仁的禮讓，未來力積電如果需要擴廠用地，目前在南部科學園區高雄園區也有5至10公頃的用地可以馬上使用。

近日傳出台積電CoWoS產能吃緊，恐面臨客戶轉單，即便台積電竹南先進封測六廠（AP6）今年6月正式啟用也無法支應未來2年內的需求。台積電高層今年5月底，向經濟部長王美花求助，經濟部再轉由行政院副院長鄭文燦於6月邀集跨部會協調，而且在有力人士的遊說力積電董事長黃崇仁，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出，改由台積電承租。

由於力積電是最早進入竹科銅鑼園區的廠商，目前一期建廠工程也正在進行。吳政忠表示，這次非常感謝力積電，力積電與台積電都是台灣很好的公司，這麼重要的時候，將土地先讓給台積電建廠。

外傳力積電讓出二期用地之後，恐怕會必須要出走海外擴廠？對此，吳政忠指出，高雄園區目前有5至10公頃的用地，「馬上可以用」，如果有擴廠需要也有非常完整的安排。他強調，這次廠商們協調擴廠用地也傳達一個訊息，台灣不只在先進製程非常有機會，在成熟製程只要技術夠好的話，成熟製程也會是我們的強項。