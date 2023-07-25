國造CM-21裝甲運兵車快速機動至敵著陸區實施掃蕩，圍殲進犯之敵。（于家麒攝）

陸軍金門防衛指揮部今（25）日下午首度移師金門大橋烈嶼端進行漢光第39號演習，實兵演練敵軍運用登陸及空中機降烈嶼地區，意圖奪控金門大橋；國軍隨即由金防部烈嶼守備部隊以砲兵火力壓制，並由機甲部隊快速機動至敵著陸區實施掃蕩，圍殲進犯之敵，場面逼真刺激。由於演習場域開闊且未進行人車管制，吸引不少民眾與軍事迷前往捕捉精彩畫面。

金防部指出，此次漢光39號實兵操演著重在「保護基礎設施」，並首次將去年剛開通的金門大橋列入演習場域。實兵演練假想敵軍運用登陸及空中機降烈嶼地區，意圖奪控金門大橋，阻礙地區兵力轉用與補給作業；國軍隨即由金防部烈嶼地區守備部隊，以砲兵火力壓制，並由國造CM-21裝甲運兵車載運部隊快速機動至敵著陸區實施掃蕩，圍殲進犯之敵，確保重要防護目標之安全。

金防部表示，此次演練過程編組假想敵部隊登陸，結合戰場景況迅速殲敵，可說十分成功；明（26）日清晨還將於后湖陣地實施「反登陸射擊」，以驗證平時訓練成果。此外，面對來勢洶洶的杜蘇芮颱風，在操演完畢後，防區部隊也將進入一級開設，隨時做好準備投入各項救災工作。

國軍由金防部烈嶼地區守備部隊，以火力壓制進犯之敵軍。（于家麒攝）

漢光演習首度以金門大橋為演習場域，且未進行人車管制，吸引不少軍事迷前往捕捉精彩畫面。（于家麒攝）

首度移師金門大橋烈嶼端進行的漢光第39號演習，由於場域開闊、且並未進行大橋人車管制，吸引不少民眾與軍事迷相繼前往觀賞，捕捉精彩畫面。特別頂著38度高溫到場拍攝的軍事迷蔡添丁說，平時對軍事方面就很有興趣，非常期待能看到國軍精彩扎實的演練實況與平時訓練的成果。

蔡添丁也說，以前金門戰地時期有10萬大軍，但由於國軍精實案後部隊也越來越少，非常難得能現場看到實兵操演，一股衝動吸引著他要把這些精采的畫面，透過鏡頭完整的記錄下來留念。

對於以金門大橋為演習場景，蔡添丁表示非常贊同！他說，真正發生戰爭時，每座橋梁都攸關部隊的補給與運兵，一定是兵家必爭之地；今天的演習也感覺非常逼真與成功，拍下了不少好照片，不虛此行。