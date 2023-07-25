張明文（二排圖中）與新北市童軍代表團合影。（新北市教育局提供）

張明文體驗童軍代表團培訓。（新北市教育局提供）

第25屆世界童軍大露營活動將於8月1日起在韓國新萬金海堤營地舉行，新北巿共有3分團146師生前往參加，今（25）日在重慶國中舉辦授旗典禮，新北市教育局長張明文出席授旗，勉勵團員藉國際交流拓展視野，並展現我國童軍精神。

世界大露營每4年舉辦1次，由世界童軍總會主辦，今年活動為期12天，預計有來自世界約5萬多名青少年參與，超越文化、不分種族，彼此分享友誼。新北巿今年共有35校122位童軍、12位團長及12位國際服務員參加。

剛從重慶國中畢業的分團小隊長余佳璟說，期盼在約兩周的時間，能夠讓自己蛻變，和他國童軍交流，讓自己持續進步、成長。華僑高中一年級的梁謦則說，這次世界大露營是文化交流碰撞的機會，除了肩負發揚台灣文化的使命，也對他國文化充滿期待，期許這次旅程能夠裝滿豐富繽紛的世界拼圖返家。

教育局表示，新北市一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2022年童軍團數達627團，為全國之冠；全國首創各階段童軍教材，並連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多之縣市。今年起推動「童軍4年旗艦計畫」，發展童軍國際交流並引入專業職業試探，帶領新北童軍邁向國際、適性揚才。