基隆市陸軍祥豐營區彈藥庫昨發生彈藥爆炸，造成9名士官兵輕重傷，基隆地檢署昨主動簽分「他字案」，指派主任檢察官陳照世及檢察官李怡蒨前往營區蒐集事證，檢方並協調憲兵指揮部刑事鑑識中心、刑事局鑑識科派員到場取證，檢警憲在營區進行5小時蒐證調查，希望盡速釐清事發原因。

基隆市中正區祥豐街陸軍六軍團後勤三支部祥豐營區彈藥庫24日下午3時許，營區內存放的120迫擊砲彈不明原因發生爆炸，巨大聲響嚇壞附近居民，不少人誤以為是軍方萬安演習訓練。這起意外造成9名士官兵受傷，其中尹姓上士、洪姓中士傷勢嚴重，手臂都被炸斷，所幸均無生命危險。尹姓上士送三總基隆院區後，轉送三總內湖總院治療，洪姓中士及7名輕傷送往基隆長庚急救。

軍方表示，祥豐營區官兵昨下午3時許在彈藥庫房外執行彈藥技術檢查作業，1枚120公厘迫擊砲彈發生爆炸，造成9人輕重傷送醫，2人傷勢較重，尹姓上士、洪姓中士2人的左手臂均被炸斷，需要截肢。

基檢表示，基檢昨據報後，立即簽分「他字案」，指派主任檢察官陳照世及檢察官李怡蒨展開調查，經與軍方聯繫後，已於昨天下午6時許前往案發處所蒐集事證，以釐清事件發生原因及過程。檢察官到營區進行了解，並協調憲指部刑事鑑識中心、刑事局鑑識科派員到場勘驗、取證，直至晚間11時結束。

據了解，軍方向檢憲警表示，因現場仍有100多顆迫擊砲彈，因此希望檢憲警趕快完成現場勘驗取證工作，軍方將把砲彈移往他處存放，以維安全。

據了解，憲警鑑識人員昨已取走數袋爆炸後的砲彈碎片，將進行鑑識查明事件發生原因，憲兵隊近日也將針對事件發生經過訪談目擊者，盡速釐清事件原因及經過。