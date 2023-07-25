義大利西西里島野火嚴重，西西里大區首府巴勒摩附近的機場受到威脅。

義大利近日高溫不墜，天乾物燥，南部西西里島野火周二（25日）逼近位於島嶼西端的首府巴勒摩（Palermo）附近的國際機場，機場一度被迫關閉。午夜凌晨時分，從機場航廈與停機坪可清楚看到不遠處的橘紅色的熊熊火光照亮夜空，景象駭人。

巴勒摩機場管理單位表示，消防隊員持續在機場附近全力撲滅這場野火，機場關閉好幾個小時，直到格林威治時間周二上午9時（台灣時間下午5時）前不久才宣布會「暫時」允許一部分離境航班使用。這場大火也影響機場附近的汽車、火車行駛。巴勒摩市已有1名婦女在自宅身亡，救護車受大火阻礙無法趕赴她家救援。

西西里島觀光季正值高峰，巴勒摩機場暫時關閉令近來飽受熱浪折騰的旅遊業運作更難熬。西西里島上最大的機場在島嶼東端卡塔尼亞（Catania），上周卡塔尼亞國際機場才因航廈失火而被迫暫停運作。卡塔尼亞機場是義大利第5大機場。

南歐熱浪今夏滾滾未歇，西西里島東部一些地帶周一（24日）熱到攝氏47.6度，逼近2年前西西里島測得的全歐歷來最高溫攝氏48.8度。

義大利全國有16座城市周二針對高溫發布紅色警報，包括西西里島的巴勒摩、卡塔尼亞。卡塔尼亞當地甚至因為連日爆熱導致地下纜線受損，大幅影響當地與周邊地區水電供應。英國《每日郵報》報導，卡塔尼亞一帶從上周四（20日）開始經常停電，約50萬人受影響；無水可用者更多達20萬至30萬人，直到周一上午才逐漸紓解。推特也有人分享露天纜線在烈日高溫之下起火冒煙的畫面。

This can be seen these days in Catania, where there are widespread electric outages which means water utility pumps can't work (they have no backup power) so they are having water supply outages too.https://t.co/uXOHlrtVOi pic.twitter.com/s3inHKtJFR — Italtwit (@italtwit) July 24, 2023

卡塔尼亞能源正處於謹慎輪供狀態。義大利政府周一在卡塔尼亞（Catania）召開緊急會議，主持會議的民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）不得不承認卡塔尼亞市因輪流停水停電已「陷入癱瘓」。

當地居民正陸續針對年長者與體弱者設置具備空調設備的房舍，一名導演魯索（Massimiliano Russo）表示，「情況嚴峻，長者受苦，就連餐館也因缺電被迫暫時停業，目前，卡塔尼亞市並未接獲重大支援」。當地一名居民則說，氣溫太高，市區很多地方無水無電可用，「市區空調用電需求超過基礎電力設施供電的能耐，電纜也成受不了高溫而融化」。

供電業者e-distribuzione聲明，近日處於異常氣候緊急狀況之下營運。根據紀錄，當地路面測得攝氏50度高溫，「加上濕度高，地下電纜因無法適當散熱而毀損」，公司已派出好幾百技術人員解決問題。