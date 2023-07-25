有威士忌界「金馬獎」之美譽的《金威獎》，是台灣酒界最具權威的獎項，今年2月首屆金威獎以公正客觀的方式嚴選最佳威士忌，廣受各界好評，在酒界專業人士的引頸期盼下，第二屆金威獎盲測即將在8月中旬登場，評鑑方式更多元，包含「網路海選」、「生活玩家盲測」、「北中南百人素人盲測」，並且加碼「調和威士忌PK賽」，是台灣酒界最公平、公開且最全面的酒評大賞。

第二屆「生活玩家盲測」將於8月16日登場，再度由品酒達人賴偉峯領軍擔任評審團主席。（金威獎提供／陶福媛台北傳真）

金威獎由旺旺中時集團主辦，可以超脫客觀的立場評選威士忌，尤其是「生活玩家盲測」名人專家酒評場次，評審專家不僅看不到酒標，且完全不知道有有那些品牌的威士忌參賽，就連酒杯也採用深色酒杯，以免酒液的顏色影響味覺的判斷，完全符合國際標準，如此才能更加專注酒液本身的口感與香氣，回歸最原始舌尖味蕾的感受，不會被顏色外觀所混淆迷惑。

第二屆「生活玩家盲測」將於8月16日登場，再度由品酒達人賴偉峯領軍，受邀擔任評審的生活玩家達人包含老爺酒店集團執行長沈方正、電視台主播兼主持人岑永康、鐵板燒教父葉清雄、作家兼主持人謝哲青、2022 World Class台灣冠軍余瀚為、汽車線上Auto-online總編輯羅焜平、擁有IG粉絲數36萬的時尚網紅Nikki等8位，將品飲盲測8款20年以上的單一麥芽蘇格蘭威士忌，以公正公開的方式投票並排名。

金威獎「生活玩家盲測」場次採用深色杯子，符合國際評酒標準，圖為調酒大師余瀚為（左）與板燒教父葉清雄擔任評審。（金威獎提供／陶福媛台北傳真）

除了專家名人評審場次，北中南300位素人盲測海選評鑑，更是台灣酒壇空前僅有的創舉，已然是台灣威士忌界年度盛事，第二屆北中南百人素人盲測登場時間分別為8月15台北場、8月19日台中場及8月20日的高雄場，各場次募集100人，針對普飲款12年的單一麥芽威士忌進行盲測，且加碼「調和威士忌PK賽」，為活動增添廣度與深度。

第二屆金威獎特別增列調和威士忌PK賽，是特別針對台灣威士忌市場的現況而規畫，調和威士忌經過釀酒師的專業調製勾兌，口感更加豐富且更具層次感，市場接受度更高，但台灣市場卻是個特例，單一麥芽威士忌銷售量反倒比調和威士忌還好，為了讓台灣民眾能更深入了解調和威士忌，今年金威獎特別將調和威士忌列入素人盲測評鑑。

金威獎北中南300位素人盲測海選評鑑，更是台灣酒壇空前僅有的創舉。 （金威獎提供／陶福媛台北傳真）

除了名人專家盲測和素人盲測場次外，民眾也可上官網投票參與這場年度盛事，網路海選將在8月展開，民眾可登入官網針對4個獎項進行投票，包括「品牌新星獎」選出威士忌品牌超新星、「最佳調和獎」調和威士忌首選品牌、「最佳廣告獎」令人印象深刻的威士忌廣告、「戰鬥拼酒獎」選出最適合歡聚派對的威士忌，投票規則為每天限投1次，可投4大獎項，每個獎項至多投3票，得票最多的前3名將會獲頒獎項。

金威獎三大酒評獎項結果出爐後，將在9月15日於松菸文創園區舉行頒獎典禮，作為民眾選購威士忌的參考，參與網路票選與素人盲飲的性別、年齡及盲測的統計結果，也有助於酒商了解台灣市場，並可當作未來行銷布局及產品規劃的參考。