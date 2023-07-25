日本首相岸田文雄預計在秋季結束前，實施內閣改組與執政自民黨高層人事調整。日本共同社25日報導說，現任自民黨幹事長茂木敏充的人事安排成為最大焦點。這是由於岸田希望在明年9月的黨總裁選舉中再次當選，而茂木則流露出「後岸田時代」的接班意向，引起了岸田方面的警惕。岸田是否讓其繼續擔任幹事長，將成為預測今後政局走向的關鍵。

「培育新的商機與業務對國家而言至關重要。」24日茂木在北海道釧路市面向企業相關人士等如是呼籲。前一天在中標津町的演講中，茂木提及5月的七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）並強調稱「有必要繼續在國際社會提高日本的地位」。

茂木本月相繼對南美秘魯、巴西以及持續受到俄羅斯進攻的烏克蘭的鄰國波蘭進行了訪問。明年秘魯和巴西將分別擔任亞太經合組織（APEC）和20國集團（G20）主席國，而岸田在茂木之前剛剛對波蘭進行了訪問。黨內中堅人士推測「外訪似乎想表達接下來將是『茂木首相』」。

共同社25日報導說，岸田上台執政以來，在決定重要政策與方針時經常與自民黨副總裁麻生太郎及茂木兩人商議。自民黨去年7月參院選舉取得大勝，今年4月眾參5場補選又取得4勝1敗成績，岸田係委託其指揮並取得了成果。然而，發生了多次首相方面對「政權骨幹」茂木隱憂加劇的情況。

關於岸田介紹稱「正在探討」的少子化對策財源確保措施，茂木先一步透露「將設立兒童金庫」等，據悉首相曾向身邊人士表達不滿稱「究竟在想什麼？」

岸田內閣支持率因個人編號卡相關問題等持續下滑。據分析，岸田希望透過內閣改組和黨內高層人事調整挽回頹勢。

曾當過閣僚的人士推測，為削弱茂木的力量，「或許會探討將其平調至財務大臣等職位。」黨內也有觀點認為，如果茂木承諾不參加明年秋季的總裁選舉，岸田將讓其繼續擔任幹事長。

然而，茂木是否會接受繼續擔任幹事長以外的提議，尚是未知數。如果提議遭拒，迄今扶持岸田的麻生與茂木兩人的黨內權力平衡或許會被打亂。一名自民黨高層人士神情嚴肅地說：「是讓其留任還是換人，面臨艱難抉擇。」

茂木率領的茂木派為自民黨內第2大派。去年2月25日，自民黨派系版圖出現變動，前總務會長佐藤勉等4人退出麻生太郎率領的麻生派，麻生派因此落居第3大派。第一大派是前首相安倍晉三率領的安倍派，而麻生派原本有53人，與茂木派並列黨內第2大派。

茂木曾任外務大臣、經濟產業大臣、內閣府特命擔當大臣、自民黨政務調查會長、自由民主黨選舉對策委員長等職務，從1993年至今連續當選10屆眾議院議員。