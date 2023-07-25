根據衛福部統計顯示，腦血管疾病在國人10大死因排第5位，平均約42分鐘就有1人死於此疾病。很多人常會覺得脖子緊是中風前兆，事實上，心臟外科醫師甘宗本表示，骨骼受傷或退化也可能造成頸部不適，他更提到梗塞性腦中風初期症狀不明顯，務必要牢記「FAST」口訣，才能把握黃金治療期。

心臟外科醫師甘宗本與外科醫師江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》談論中風相關議題。甘醫師指出，中風分為出血性及梗塞性2種，前者好發於亞洲人，主因與血壓控制不佳有關，患者症狀表現是顯而易見的，例如半側肢體無力、昏迷不醒；後者因腦血管堵塞造成，而腦部血液不暢通，也可能到頸部血液也供應不足，當頸椎營養不足，就可能有椎間盤滑脫或椎間盤壓迫的情況，從而造成頸部不適感。

甘宗本接著提到，梗塞性腦中風初期的症狀不是那麼明顯，一開始或許只是講話不太順、一邊杯子拿不起來，隨著堵塞嚴重程度逐漸擴大，過了一個晚上，就可能半側肢體癱瘓或昏迷不醒，反而在臨床上更讓醫師警惕。

因此，甘宗本強調，中風治療分秒必爭，呼籲務必牢記「FAST」口訣，「F」代表FACE，觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「A」代表ARM，觀察患者兩邊肢體力量是否有不一樣，或有一邊肢體緩慢；「S」代表SPEECH，觀察患者講話是否清楚，有無大舌頭；「T」代表TIME，記下患者發病時間。

江坤俊補充，記下腦中風的發病時間非常重要，主要是關係到醫師後續是否要施打血栓溶解劑，因為有它的危險性在，建議不要超過3小時，否則會造成全身性大出血。

至於中風可以百分之百復原嗎？甘宗本說明，中風在醫學上可分為3種等級，最輕微的中風稱為「暫時性缺血」，也就是小中風，在一天之內可以完全恢復；若症狀1天到3周內可以恢復，算是可逆性的神經受損；若是超過3周以上無法恢復，就是所謂的大中風。但他提醒，即便是小中風也不能輕忽，因為根據統計，高達3分之2的大中風患者曾有過小中風，還是要注意量測血壓的重要性。