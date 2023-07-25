取自賴清德臉書

副總統賴清德參選2024總統大選，積極拉近與年輕人的距離，昨天與年輕家長大聊育兒經，透過傾聽家長的想法、意見，讓政府的協助與支持能更貼近人民。他承諾，未來，我們同樣重視為年輕人減壓，在育兒路上，政府會持續努力，盡力做最堅實的後盾！

賴清德在臉書表示，育兒很不容易，除了生活會有巨大轉變，經濟上也會增加許多負擔。

昨天早上，他和一群年輕家長、孩子，一起到 農人餐桌親子餐廳大聊育兒經。不只分享他自己的經驗，也透過傾聽家長的想法、意見，讓政府的協助與支持能更貼近人民。

有家長跟他說，目前在育兒的花費上，最吃重的其實是教育費用，不過，這幾年的育兒津貼，確實讓他們非常有感。也有小朋友問他，「下課時間有沒有機會再提早一些，或是回家作業可以再少一些？」賴清德承諾，我們未來會研議，希望可以改善他的問題，讓孩子在玩與學習之間，達到更好的平衡。

他說，這幾年，政府推出一系列的育兒政策，從「0-6歲國家一起養」，到孩子長大後的學費補助，都是希望透過各種政策，來減輕家長們的壓力。未來，我們也同樣重視為年輕人減壓，像前陣子提出的是私校學費補助、居住三政策、長照政策優化，透過推動各項國家希望工程，同步幫年輕人減壓。

他感謝每一位家長和小朋友，「謝謝你們的意見與分享」，也感謝民進黨性別平等事務部的安排，讓他能直接傾聽家長與孩子的心聲。「在這條辛苦又甜蜜的育兒路上，政府會持續努力，盡力做各位最堅實的後盾！」