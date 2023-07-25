BP隨行杯，880元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

BLACKPINK圍裙，880元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

BLACKPINK瑜珈墊，1980元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

BLACKPINK護照套，900元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

南韓大勢女團BLACKPINK與連鎖咖啡品牌星巴克玩聯名，推出18款聯名周邊商品，以團體代表色黑粉色做設計，今（25日）全門市推出，不少粉絲趕忙來排隊，就連網路上也出現破萬元黃牛價，人氣之旺不言而諭。

台灣昨（24日）以6款會員搶先購的聯名商品炒熱氣氛，包括「ROSE GOLD鑽石冷水杯」等，今（25日）則一次開賣18款聯名商品，包含馬克杯、TOGO冷水杯、隨行杯、鑰匙圈、提袋等，就連護照套、圍裙、瑜珈墊都有，以塗鴉線條或立體紋路設計，展現閃耀視覺感。

所有商品今上市，品牌為顧及安全，指定BLACKPINK＋ STARBUCKS聯名商品，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。有不少粉絲搶在前一晚就開始排隊等待，其中熱門款「BP Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」原價一組3280元，直接炒到11000元以上。

星巴克也推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲品可更換容量)乙杯，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款大杯容量乙個，而此款可重複使用杯款選用BLACKPINK標誌性的粉色為外觀，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，帶來翻玩夏天的樂趣，「BLACKPINK限定版星冰樂套組」組合價依飲品容量自280元起至320元

即日起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組乙張，數量依門市現場為主，不累贈。

星巴克也推出在地限定款「草莓可可千層薄餅」，將層層細緻豐厚滋味的巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯，中間更夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感，並於上下層加入巧克力甘納許，草莓香氣四溢加上濃郁的巧克力滋味，黑中帶粉的外觀更呼應了BLACKPINK標誌性的色調。