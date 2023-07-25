氣象局今天傍晚表示，中颱杜蘇芮暴風圈已進入巴士海峽，並開始偏北移動，今晚至深夜仍有機會增為強颱；未來2天東半部、南部地區風雨會愈趨明顯，暴風圈明天上半天就有機會接觸恆春半島。

中央氣象局更新颱風杜蘇芮最新狀態，今天下午5時中心位置在北緯18.6度，東經123.3度，即在鵝鑾鼻的東南方約450公里海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西轉西北進行。

氣象局預報員羅雅尹今天傍晚在颱風記者會中表示，杜蘇芮暴風圈已進入巴士海峽，對台東、屏東、恆春半島將構成威脅；另外在台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

羅雅尹提到，杜蘇芮正在接近呂宋島北部海面，現在也是它往北轉折的過程；今晚至深夜仍有機會增強為強颱，明天上半天七級暴風圈可能就會接觸恆春半島。

羅雅尹說，明天、27日杜蘇芮最靠近台灣，東半部、恆春半島風雨轉強；27日除東半部、恆春半島外，南部風雨也會增強，中部以北也有間歇風雨；28日本島風雨漸緩，但澎湖、金門仍然有風雨，要28日晚間才會緩和。

羅雅尹提醒，今晚至明天巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，今天各沿海普遍浪高已達2公尺；預估東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海易有6公尺以上浪高。

此外，羅雅尹說，受到颱風外圍環流影響，今晚至明日蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新竹以北、東南部、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及金門將有9至10級強陣風

羅雅尹表示，受到颱風外圍環流沉降影響，明天白天桃園至台南及金門地區在未降雨前，仍有機會出現攝氏36度以上高溫。

根據下午5時的資料，颱風杜蘇芮中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里（西北側310公里、東北側300公里、西南側290公里、東南側300公里）；十級風平均暴風半徑100公里（西北側110公里、東北側100公里、西南側90公里、東南側100公里）。（編輯：陳清芳）1120725