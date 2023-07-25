721斷氣導致大潭，海湖電廠少掉全台1成電力，差點大停電，事主中油今提出檢討改進方案，表示未來台中接收站儀控插槽將改成無插槽式電源供應器，在完成替換之前，短期安排24小時儀電人員進駐輪班看守，並於8月底加裝電流隔離裝置防範。

中油目前也正重新盤點系統危險因子，以提升接收站設備及監控系統可靠度，並加速推動三接及台中廠三、四期、洲際接收站及第二條海管興建，以提升整體供氣系統韌性。

台中液化天然氣接收站（二接）7月21日晚間8點20分發生安全儀控系統（SIS）故障，導致天然氣生產線作業暫時中斷，衝擊台電桃園大潭電力減發，以及讓民營海湖解聯，為了電網不被衝擊，動用水力、氣渦輪機、需量反應手段度過停電危機。

事故原因調查多日，中油表示，台中接收站安全儀控系統故障，經維修人員緊急查修，發現為電源供應器異常造成電力無法輸出所致，該系統為複聯式設計，已有備用系統。為防止類似事件再度發生，台中液化天然氣接收站已安排儀電維修人員24小時輪班，確保監控系統正常運作，完成盤查液化天然氣接收站SIS／ESD電源系統。

另全面清查後，一接高雄永安站無本次故障類型的電源系統，二接台中站則將儘早完成無插槽式電源供應器的替換。中油指出，在改裝之前，會先加裝電流隔離裝置（ORing Diode），預計今年8月底完成。此外也將運用5G AIoT技術，建置電源系統故障提前預知保養能力。