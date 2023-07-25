國民黨23日全代會大團結，總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜猛轟民進黨「貪汙腐敗、謀財害命」。民進黨發言人、立委林楚茵今(25日)表示，民進黨政府執政至今，沒有出現重大的弊案及貪腐事件，侯韓的指控毫無根據、混淆視聽，還稱台灣在全球清廉印象指數東亞排第4名。媒體人謝曜州直批，大家都在等政黨輪替，就是想驗收真相。網友猛酸「是罄竹難書吧」、「因為所有弊案都封存30年」、「東亞才幾個國家？」

針對侯友宜、韓國瑜痛罵綠營「貪汙腐敗、謀財害命」，林楚茵回應表示，民進黨政府執政至今，沒有出現重大的弊案及貪腐事件，國際透明組織今年1月公布全球清廉印象指數，台灣東亞排名第四，清廉指數比國民黨執政時期高。侯、韓應先自我檢討，不應用造謠抹黑進行政治鬥爭。

「民進黨說他們執政至今沒有重大弊案跟貪腐事件？」謝曜州今(25日)在臉書發文直言，「大家都在等政黨輪替，就是想驗收真相！」媒體人黃揚明留言酸「只有叫小芸、賄選、埋爐渣等小事而已」。

網友表示「光電、未經三期認證疫苗、詐騙im.B…？有党證真棒，每天醒在烏托邦」、「本日最大笑話」、「能不能把廉恥兩個字放在他們的黨綱啊？」、「現在是說笑話比賽？」、「防疫買疫苗，合約可以不公開，真的是清廉政府，見不得人啊」、「整個東亞才幾個國家？五、六個而已吧，結果台灣排名第四，哇！真是好棒棒喔」、「因為所有弊案都封存30年」、「是罄竹難書吧」、「為什麼跟民眾的感受落差這麼大？」