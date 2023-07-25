杜蘇芮颱風進逼台灣，高雄港外海日前有帛琉籍「天使輪」進水沉沒，除貨櫃落海，也傳出沉船附近出現油花，海委會立即派出「麥寮海洋號」協助處理，主委管碧玲25日在臉書發布影片並指出，早上發現的這一片油污已經清除完畢，海上目前沒有漂流空櫃也沒有油污。

管碧玲今早9時許先在臉書發文指出，海保署無人機一早監測到沉船附近出現油花，「麥寮海洋號」隨即前往處理，經確認並非沉船上的燃油。

管碧玲說，海保署在7／22就預請台塑支援麥寮海洋號，並協請高港公司同意免費停泊，今天早上就上場支援了，這次應變中心是由港務公司開設，海委會則由海保署參加，負責指揮監督各項海污防治。

管碧玲進一步說明，麥寮海洋號先把水及油污都吸到船肚裡，油會沾黏水，再利用船隻內部裝置分離油水，留下油污回收，水則再排出，整體的回收率可達99%。

她提到，由於19個船員無法提供船體結構的明確資訊，抽油前必須重新做油艙結構的定位調查，抽油的進度會延後幾個工作日。

接著她下午2時再度發文表示，早上發現的這片油污已清除完畢，也有下潛人員再巡查、堵漏一次，颱風前海上目前沒有漂流空櫃、沒有油污，最後強調，大家都在崗位上，繼續嚴陣以待，並謝謝麥寮海洋號。