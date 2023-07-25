近期俄羅斯擊沉運糧前往中國的烏克蘭貨船，普丁也宣布退出黑海糧食協議，接著烏克蘭經濟部長訪問北京，普丁的一些做法似乎推進了中烏關係的正面發展。德媒對此評論稱，中國雖然支持普丁，一旦莫斯科損及北京的利益，兩國間「上不封頂」的友誼很快就出現裂痕，如果繼續下去，北京的耐心也是有限的。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》評論說，退出黑海糧食協議可能是普丁犯的又一個嚴重錯誤，「克里姆林宮的戰爭推動者基本沒有政治上的朋友，最多只是利益盟友。如果現在最重要的利益盟友在聯合國批評了普丁的行為，那後者就要仔細聽。」

評論認為，只要普丁對烏克蘭的侵略戰爭對西方掣肘，中國對他就是滿意的，也會在國際舞臺上庇護他。然而，如果中國的利益受到直接影響，那所謂的友情很快就會消失。

評論寫道，在糧食問題上，中國自身也受到影響。因此，北京在聯合國呼籲制定新的協議。呼籲當然是針對衝突雙方，但由於其中一方致使危機激化，可以想見這項訊號是發給誰。

評論認為，沒有俄羅斯，中國照樣參與世界政治。但沒有北京，莫斯科可能比先前還要更快地退出國際舞臺。

另一媒體《法蘭克福評論報》則指出，中國駐奧德薩領事館在俄軍襲擊中受損，以及烏克蘭糧食協定停止，這都讓中國對俄羅斯頗為憤怒，北京因而更加靠近基輔。中國近3成進口玉米來自烏克蘭，原本要出口到中國的農產品被毀，「這意味著，人人都受到俄羅斯恐怖主義的影響。」

文章說，烏克蘭經濟部長卡齊卡（Taras Kachka）上週五訪問北京，受到中國商務部副部長淩激接見。這是自戰爭爆發以來，北京接見的最高級別烏克蘭官員。除中國外，非洲和中東國家非常依賴烏克蘭的糧食出口，他們與中國關係良好，也知道中國對小夥伴俄羅斯有怎樣的影響力。如果中國繼續容忍普丁，那麼中國領導人習近平聲望也會因此受損。

文章認為，中國在對待俄羅斯的態度上是又近又遠。「如果普丁在烏克蘭戰爭中繼續傷害北京的利益，那中國的耐心可能有一天會消失。」