大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》等，在兩岸三地打開知名度，主演作品在網路上都是幾百億觀看次數，足見人氣有多誇張。趙麗穎過去曾被讚「素顏比化妝美」，最近分享出遊美照，被發現素顏無P圖狀態太誇張，凍齡美貌根本看不出來已經35歲，活脫是個美少女。

趙麗穎在2021年結束與男星馮紹峰不到3年的婚姻，更專注在演藝事業方面，無論是戲劇和綜藝工作沒停過，還經常出席各大時尚活動，相當忙碌。趙麗穎今（25）日在IG、抖音等平台曬出近況，分享她出遊的美照，更展現傳說中的素顏美貌，引起討論。

照片中趙麗穎穿著休閒白T搭配短褲，下身失蹤風格露出一雙美腿，整個人也顯得青春洋溢；其中一張她在車裡，頭髮凌亂、眼神迷濛的樣子，就算素顏也不影響她的美，大眼睛、高挺鼻樑和櫻桃小嘴，美到令人窒息。

許多粉絲看到趙麗穎近況，都被她凍齡美貌驚呆，紛紛大讚她不像已經35歲，「好可愛的穎寶」、「女神好好享受生活，日常的妳也美得像朵花」、「素顏美成這樣，誰相信妳當媽了」、「越活越年輕就是說趙麗穎吧」。