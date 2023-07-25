入夏後氣溫高，雨後高溫潮濕，栽培不易、收成少，以皇宮菜為例感染炭疽病葉子呈現斑塊。（周麗蘭攝）

杜蘇芮颱風尚未襲台，預期菜果漲價心理因素影響下，西螺果菜市場25日平均交易價格每公斤38.2元，比上周漲15％，葉菜類小白菜、青江菜、空心菜、油菜都漲約4成，葉菜類平均漲幅約3成。

西螺果菜市場上周均價每公斤約30元，22日（周六）均價每公斤33.1元，周日休市一天，24日（周一）跳漲到每公斤37.7元，交易量890公噸。25日菜價繼續上揚至每公斤38.2元，不過可能因颱風中心登陸可能性降低，加上前一日已有採購，交易量減為720公噸。

西螺果菜市場指出，葉菜類漲幅最明顯約有3成多，其中小白菜上周每公斤均價34.4元，25日漲到48元；青江菜從35元漲至47元、空心菜從36元漲到46元、油菜從27元漲至38元，漲幅達到4成。

「菜王」高麗菜則目前還不是平地高麗菜產季，全部來自山區栽培，品質優良者一件30公斤裝價格1100元漲至1200元。

農民表示，入夏後氣溫高，雨後高溫潮濕，栽培不易、收成少，以皇宮菜為例感染炭疽病葉子呈現斑塊，根本採不夠賣。