斥資近10億元打造的苗栗火車頭園區，目前第2期工程進度已近8成，。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

斥資近10億元打造的苗栗火車頭園區，目前第2期工程進度已近8成，轉車台大廳、列車展示館等主要建築已成形，圍繞苗栗火車站周邊，吸引地方矚目，也關切進度。台鐵表示，工程將在11月底完工，屆時將與第1期願景館等設施，一併辦理竣工大典並推出特展，並預計明年6月前正式開園營運。

苗栗縣府文化觀光局指出，客委會辦理的「火車頭園區建置計畫」由內政部營建署代辦工程，第1階段工程去年10月底完工，其中文創小舖將由工藝家進駐，並結合販售台灣生活文創商品，微型聚落及主題餐廳則將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌，並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。

第2階段工程去年6月開工，主展區工程包括轉車台大廳、投煤練習場、記憶通廊、列車展示館及文物故事館等工程項目，目前7月中旬預定進度77.23％、實際進度77.49％，其中列車展示館及轉車台大廳，正安裝金屬屋頂及外牆帷幕，其餘工項如泥作施作、地坪灌漿及鋁門窗與外牆金屬隔柵等安裝作業也陸續施工中。

台鐵資產開發中心表示，苗栗火車頭園區將爭取在年底完工，明年6月開園，遊客未來可至投煤練習場實際體驗，與挑戰蒸汽火車司爐工14分鐘投煤360公斤的技術。為讓遊客沉浸在實體火車及虛擬光影交錯的場域，台鐵局也將與藝術家合作，以聲光影音建置鐵道與客家元素的藝術展品，營造身歷其境的鐵道文化饗宴。

台鐵指出，第1階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程去年竣工，原定今年暑假前能運營，但因目前接水接電及使用執照等作業，將爭取在明年6月前與第2階段工程一併開園營運。

文觀局與台鐵表示，期許未來以園區為核心，與苗栗的功維敘隧道、舊山線軌道自行車、台灣客家文化館及客家圓樓整合為旅遊廊帶，成為推升苗栗觀光的火車頭。