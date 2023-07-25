熱鬧西門町街頭，一名陽光、帥氣男子，手舉著為街友募款手板，一邊向路人自我介紹、還開直播和網友互動，為弱勢族群發聲。七年級生的「饅頭爸」接受《中時新聞網》訪問透露「為弱勢募款起心動念。」另外，他還難過地透露，「與街友互動過程最大遺憾」。

平時在北部從事員警的「饅頭爸」表示，「因勤務上，每天都會接觸到社會弱勢，像街友、低收及獨居長輩等，他們都很辛苦。」因受到愛心的前輩感化，「饅頭爸」說，「以前自己能力不足，但現在有能力了，我就盡量做，只要有放假，就會來街頭開直播做公益」。

「饅頭爸」街頭開直播與網友互動。（游定剛拍攝）

時常和年紀大的街友互動，「饅頭爸」分享，「有人因家產過戶給小孩後被棄養，也有人為了打官司、燒掉一棟房，官司還沒結束，卻變成無家可歸的街友。」另外「饅頭爸」印象深刻的是，「多年前，恰巧遇上超級寒流，在外頭執勤遇見一位街友，我問他，『需要什麼幫助嗎?』對方僅回，『不要吵他睡覺，讓他好好坐著休息！』」

「饅頭爸」到北車發放愛心物資給街友。（游定剛拍攝）

由於天氣實在太冷了，「饅頭爸」難過地說，「結果同事隔一天發現，那位街友被凍死了，我們非常難過、震驚，他就這樣走了。」而「饅頭爸」相當自責地說，「明明前一天，我們可為他做些事、幫助他，他就不會死了，因我們沒做，他卻凍死了」。

北車街友排隊領取愛心餐。（游定剛拍攝）

「從小父母、老師教導日行一善，助人為快樂之本。」「饅頭爸」喜悅分享，「我現在發自內心感受到，助人真的是很快樂，本身沒太多物質慾望，但當我用自己的力量，去買這些麵包、棉被等助人，真的很感動，期盼更多人做愛心，讓社會更美好」。

「饅頭爸」(圖中黑衣者)與新北一點心愛心會至北車發放愛心餐給街友。（游定剛拍攝）

北車周圍約有200位街友。（游定剛拍攝）