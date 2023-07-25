南迴公路拓寬後首次面臨颱風考驗。（蔡旻妤攝）

南橫公路受莫拉克風災重創中斷，中斷近13年終於在去年通車；而南迴公路截彎取直工程也在3年前全線完工，台東這2條重要聯外道路在修建與拓寬後，如今首次面臨颱風杜蘇芮的驗收，公路總局關山工務段及大武段都嚴陣以待。

2009年8月莫拉克颱風南橫公路連下3天雨，21座橋梁被摧毀，東端大關山隧道口以東至向陽路段將近400公尺的路基完全掏空，西端「明霸克露橋」路段也殘破不堪。

南橫公路經過12年的搶修，終於在去年5月1日有條件的恢復通車，從梅山到向陽的40公里調降公路規格為便道，截至目前這路段尚有工程未完工。

此外，南迴公路也莫拉克颱風侵襲，多處路基、橋樑坍陷，中斷將近1個月，2012年1月分別從屏東和台東兩端展開截彎取直和拓寬、改道工程，2016年施工期間，遇上強颱尼伯特的考驗，整個工程2019年12月底完工通車。

公路總局關山工務段長林進芳說，經過12年復建的南橫公路通車後，首度接受颱風考驗，關山工務段全部嚴陣以待，安排4組機具進駐，於研判有可能致災的栗園兩端待命。

大武工務段指出，南迴公路全線工程在2019年底完工後，首次面臨颱風考驗，昨天已經成立應變小組，做好妥善的應變計畫。