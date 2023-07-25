弘光科技大學國際志工隊日前出團到越南展開為期10天的服務，為當地國小學童上藝術、文化交流、衛生教育及科學實驗等課程。（弘光科大提供／潘虹恩台中傳真）

弘光科技大學國際志工隊日前出團到越南展開為期10天的服務，為當地國小學童上藝術、文化交流、衛生教育及科學實驗等課程，關懷經濟不利的家庭；志工吳祐瑋表示，他的媽媽是越南籍新住民，藉由志工服務進一步了解媽媽家鄉的教育與文化，並幫忙當地小朋友，「真的來對了！」。

弘光科大學務長陳志鳴表示，學校每年辦理國際志工服務，善盡大學社會責任並提升學生國際視野與移動力。過去3年疫情改採線上服務，今年各地陸續解封，3月起立刻規畫越南、尼泊爾國際志工服務，展開國際志工招募及培訓，經2個月集訓，學生志工著手設計教案及試教，完成準備工作。

越南志工服務隊7日率先出發前往越南，受服務人數約150人。13位志工們到永隆市龍河村的龍河國小，分別在4間教室進行藝術創作紙卷畫、衛生教育（勤洗手及正確刷牙、傷口包紮）、動力氣流實驗紙青蜓以及文化交流課程。除授課外，志工團也前往經濟不利的學生家庭關懷訪問。

其中，食科系二年級的吳祐瑋的媽媽是越南籍新住民，嫁到台灣20多年，今年剛好回越南，騎1小時機車帶水果前往慰勞志工。「真的來對了！」吳祐瑋說，得知學校招幕國際志工的服務地點有越南後立即報名，希望藉機進一步了解媽媽家鄉的教育與文化，幫助當地小朋友。他也說，以後要跟媽媽多學些越南話。

有人表示，與孩子們只有短短幾天的相處，但孩子幫他們取親切的綽號，或是創作寫有志工英文名字的作品送給他們，都令他們感動不已。也有人表示，志工夥伴彼此互相打氣支援，勇於克服語言障礙、上台緊張感去帶領小朋友，是很好的自我成長經驗，此行留下滿滿的回憶。