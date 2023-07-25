近日申辦護照的民眾注意了！外交部領事事務局今天表示，因應杜蘇芮颱風來襲，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處，將於26日提前核發原訂27日才能領的護照。

為避免颱風期間，民眾得冒風雨領護照，部分地區也可能因風雨太大而停班課。領事局指出，原訂於27日領照之民眾可提前於26日中午12：30起持國民身分證及收據前往領照，當日並將延長領照服務時間至晚間20時，請民眾多加利用。

杜蘇芮來勢洶洶 打卡熱點「台江阿嬤」暫停接客
杜蘇芮逼近 台東海濱公園現觀浪人潮 遊客：浪很小
中颱杜蘇芮逼近台灣 北市消防籲民眾預做防颱準備
#民眾 #颱風 #護照 #領照 #外交部