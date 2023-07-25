因《步步驚心》結緣的情侶檔，男星吳奇隆與女星劉詩詩2015年結婚，育有1子。誰料，兩人近期屢傳婚變謠言，吳奇隆更因種種與劉詩詩互動的行為，被女方粉絲罵翻。近日，吳奇隆帶著兒子現身劉詩詩的拍戲地，疑似探班，掀起一陣討論。

吳奇隆與劉詩詩的婚姻關係多次被傳發生變數，除了男方和劉詩詩一同返家，因進門時未替劉詩詩擋門，害其差點被門夾到，以及與她出門時，未幫忙抱孩子，而引起女方粉絲的不滿。此外，劉詩詩也被眼尖的網友發現手上多了條同款手環，且與她戴此手環的不是吳奇隆而是與她有多年交情的閨密楊冪，種種舉動進而掀起婚變傳聞，雖然兩人於去年已發聲澄清，但婚姻近況仍引起網友關注。

近日，大陸狗仔「推理君江小宴」在微博上曬出一則拍攝到吳奇隆的短片，並指出：「吳奇隆帶娃現身劉詩詩橫店住所的地下車庫。」此外，除了前言提及吳奇隆與劉詩詩的婚變傳聞外，文中也一併寫下：「看來感情還穩定著。」疑似透露兩人的的婚姻關係仍相當穩定。相關影片在陸網上流傳，不少喜歡兩人的粉絲更留言寫下：「這挺好的，剛好打破最近的謠言，一家三口幸幸福福。」

然而，相關畫面卻也在網上掀起爭議，部分網友留下不同的看法，指出：「能不能別帶孩子」、「影片也沒拍到劉詩詩，全部都靠推測嗎」、「人家過自己的日子，私事就別太過關注了，還是將重點放在演員的新作品比較好」、「別人的婚姻，也不需要外人太過於關注了。」