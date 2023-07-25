台北101甫以史上最高分獲得國際健康建築研究院（IWBI）頒發的白金級健康建築認證，成為全球10大超高建築中，唯一同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築，是全球綠建築的頂級示範大樓。

在多項永續里程碑中，台北101也表示，2020年時藉由停車場照明燈具汰換，台北101取得全台首例「微型碳權」，與政府合作獲得10年期2718公噸的碳權額度，將要把大樓辦公室內既有燈具約1萬8000盞更換為LED，節電率可達50%；另也與租戶─台灣萊雅合作，建立了台灣第一個「商辦綠電」模式，現亦已透過2.0版本的模式，轉供綠電予證交所等租戶，為台灣首創提供1.0及2.0雙重綠電供應模式的頂級商辦大樓，預計今年綠電總使用量，將達到約570萬度。

台北101為達到WELL白金級認證的嚴格要求，依據WELL標準實施多項措施，包括採用醫療等級的空氣淨化系統、使用高品質生飲水系統、優化自然採光環境與熱舒適度，及藉由打造垂直社區，營造位在35樓的SKY PARK空間推廣運動、健康生活。此次認證，台北101在空氣、水與創新概念皆獲得了滿分，最終以102.5的高分取得認證，遠遠超過白金級認證所需的80分，創下目前全球WELL v2 Core認證中最高分的紀錄。

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示：「我們以成為全球超高大樓中第一座的健康綠建築為榮。這項獲得白金級健康建築認證的成就，不僅是對台北101實踐ESG並發揮永續影響力的肯定，同時更具體地展現了我們對這棟大樓裡上萬名租戶的承諾。我們將繼續致力於提供以人為本的工作環境，將ESG理念融入日常營運，讓每位租戶在台北101都能享受安心且健康幸福的工作體驗。」