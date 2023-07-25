前總統陳水扁女婿趙建銘因2005年「三井宴」引爆的台開內線交易案，去年底被判刑3年8月定讞入獄服刑，趙於今年4月19日獲法務部矯正署核准假釋，服刑天數僅約1年半。而陳水扁今（25日）也在臉書公布好消息，透露「趙建銘醫師強勢回歸」，掀起一番議論。

陳水扁今（25日）在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」發文表示，「『趙建銘醫師強勢回歸』，恭喜趙建銘醫師擔任院長的骨科診所，7月28日正式開幕」，並透露地點位於在台南市中西區，貼文曝光後吸引不少網友熱議。

回顧整起事件，2005年趙建銘受邀到三井日本料理與當時台開董事長蘇德建、股市投資客游世一等人吃飯，席間蘇透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親，與游聯手低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取高額暴利。2006年5月下旬台開內線交易案爆發，趙建銘遭收押，直到同年7月起訴送審北院後獲交保。

高院更五審認定台開內線交易案不法獲利總額逾1億，須依內線交易罪加重處罰，惟趙建銘未實際獲有財物或財產上利益，因官司審理逾8年未結，依速審法減刑改判3年8月，上訴最高法院去年10月駁回確定，趙玉柱父子等4人判刑確定。

今年4月19日，趙建銘因表現良好，獲法務部矯正署核准假釋出獄，檢察官20日向法院聲請對其保護管束，高等法院審理後21日裁准，服刑1年半。