台北流行音樂中心工程款爭議，讓前市長柯文哲團隊與現任蔣萬安市府頻頻隔空交火。而為了避免相關爭議事件再度發生，台北市長蔣萬安於25日的市政會議中裁示，未來只要發生訴訟或調解，標的金額可能超過1000萬元以上，就必須先報知法務局，由法務局審視案件情況後，因應可能的需求推薦適合的律師或法務人士介入調解。

依「台北市政府所屬各機關法制作業應注意事項」、「台北市政府爭訟案件處理原則」規定，目前市府採購調解案件金額，若與市府預期的落差超過3千萬元以上，才需要知會法務局；一般訴訟案件則是1千萬以上就需知會法務局，並找外部專家學者進行財務法律評估風險。

據了解，法務局於市政會議中的臨時動議時提案，修正《台北市政府所屬各機關法制作業應注意事項》。法務局於會中表示，由於原規範並未詳述法務局能介入的階段，導致過往市府很多訴訟、契約、仲裁等相關案件，都是在已成立後才「被通知」，很難進行把關。

也因此，台北市政府於25日的市政會議中拍板，無論是一般訴訟或是採購調解案，未來市府各局處在與委外廠商遇到訴訟、契約、仲裁等相關案件，只要標的金額可能超過1000萬元以上，就必須先報知法務局，由法務局審視案件情況後，因應可能的需求推薦適合的律師或法務人士介入調解，也因此能多一道把關機制。

蔣萬安也於會中裁示，市府後續會建立制度，讓公務員能依法行政，不用擔心誤觸紅線，由法務局提供專案意見，甚至可以聘外部學者律師，提供客觀公正法律財務意見，協助市府維護整體立場、維護市民權益，將其流程化、制度化。