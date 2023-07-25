前總統陳水扁的女婿趙建銘因捲入台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞，入獄後先後到台中監獄、台南明德外役監服刑，今年4月獲法務部矯正署核准假釋出獄，實際服刑僅約1年半。陳水扁今(25日)在臉書發文，「趙建銘醫師強勢回歸」，預告趙建銘的骨科診所即將開業。網友也傻眼酸爆，「有關係就是不一樣」、「外役監是精神時光屋吧，外面1天=裡面1年」、「現在不只法院，連監獄都是民進黨開的」。

陳水扁今在臉書發文，「趙建銘醫師強勢回歸」，提到趙建銘擔任院長的「兆福脊椎骨科診所」將於7月28日在台南中西區正式開幕。不少網友在留言區喊「恭喜」、「恭喜進修完畢」、「人民福祉，功德台灣」、「關出來啦！加油」。

趙建銘是陳水扁女兒陳幸妤的丈夫，也是知名骨科醫師，過去因犯台開股票內線交易案，被判刑3年8月定讞入監，於今年4月經矯正署獲准假釋，服刑天數約1年6個月。

據了解，2021年10月趙建銘入獄服刑，今年4月中旬假釋後，先回到曾執醫多年的麻豆新樓醫院看診。由於他在麻豆新樓擁有固定患者，口碑不錯，目前仍維持每周二、周四的門診。

相關新聞在網路論壇Ptt引起討論，許多鄉民都狂酸，「黨政無敵」、「真爽 一家犯罪都外役、假釋、保外..」、「真爽，只要1年半」、「有關係就是不一樣」、「以前說權貴司法是在講國民黨，現在權貴司法就民進黨的代名詞囉」、「現在不只法院，連監獄都是民進黨開的」、「還以為要出來選立委」、「強勢回歸啥啊，內線炒股嗎」。鄉民也嗆說，「外役監是精神時光屋吧，外面1天=裡面1年」、「明德外役監，權貴的避風港」、「又是外役監，蔡清祥再講X話啊」。