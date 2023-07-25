美國阿拉巴馬州25歲女子蘿素（Carlee Russell）在公路邊下車查看獨自遊蕩的男童後離奇失蹤，2天後又自行返家，稱遭到綁架，案件震驚全美。期間民眾協尋、捐款，她昨（24）日坦承全是自導自演，沒有被綁架，也沒有看到男童，如今她恐被起訴，民眾熱心募集的近200萬台幣也白捐了。

蘿素（Carlee Russell）在公路邊下車關心男童後失蹤，她後續稱遭到綁架，案件引發全美關心，她24日坦承全是自導自演。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）報導，阿拉巴馬州胡佛市（Hoover）警察局局長德茲斯（Nick Derzis）昨日在記者會上宣讀蘿素委任律師安東尼（Emory Anthony）發布的聲明：「7月13日星期四沒有發生綁架，我的客戶沒有在路邊看到男童，她沒有離開這座城市，而且是單獨行動。」

聲明指出，蘿素為自己的行為向整個社區、協尋他的志工、胡佛市警察局、其他機構，以及家人、親友道歉。

BREAKING - YOUR REACTION: Police Say Carlee Russell has admitted that she lied about her disappearance in Alabama. It was all a lie. pic.twitter.com/9h3yrOZ4b7 — Simon Ateba (@simonateba) July 24, 2023

聲明更請大家為蘿素祈禱，因為她正在處理自已的問題，試著向前進，而且知道自己犯了錯，懇求外界的原諒。

事發在13日晚間，25歲的蘿素從Spa館下班後開車返回位在胡佛市的家，約莫晚間9時35分左右，她在459號州際公路（I-459）南下路段看到一名包著尿布的男童獨自在公路邊遊蕩，她隨即將車停在路邊，準備下車關心。

她先報案通報男童的確切位置，接著再打給家人說明事發經過，一邊和家人通話、一邊下車關心男童狀況，家人說聽見蘿素的尖叫聲後再也沒有回音，只剩下公路上車輛行駛的嘈雜聲。

蘿素離奇失蹤，很快就成為美國社會關心的話題，她的照片在網路上瘋傳。

不過2天後的深夜她又自行返家。她稱下車查看男童時，一名染橘髮的白人男子突然從樹叢中走出來，將她押上車、蒙住雙眼，之後將她關在一棟房子裡，一名女子給了她一些乳酪餅乾。她稱她後續又被押上車，她設法脫逃，穿過樹林後回到自己家。

蘿素失蹤期間，警方及熱心民眾大力搜尋。

事實上警方上周就對蘿素的說法充滿懷疑，包括失蹤當晚沒有其他駕駛通報看到男童，警方調查也發現，蘿素失蹤前幾日用手機搜尋了有關綁架的電影「綁架通緝令」（Amber Alerts），另外還購買前往田納西州的巴士車票，出發日是在她失蹤的隔天。她的手機定位也顯示，她報案稱正在跟隨一名男童的當下，她實際上移動了600碼（約548公尺）。

針對蘿素謊稱自己被綁架，德茲斯表示蘿素可能被起訴，目前警方仍在確認她消失49小時的確切行蹤，現階段也還不清楚她謊稱被綁架的動機。

蘿素坦承說謊後，她的男友懇求外界停止霸凌她。

最傻眼的莫過於關心這起事件、甚至加入協尋、捐款的民眾，Spa館老闆羅姆（Stuart Rome）表示：「我們有點火，因為許多人花了這麼多時間出去找。」羅姆表示，蘿素失蹤前已經被解雇，同事們在忙碌之餘抽空幫忙發傳單，希望她趕快回家。

蘿素失蹤期間，非營利組織「Crime Stoppers of Metro Alabama」為她募款了超過6萬3000美元（逾新台幣198.6萬元），不過該組織表示，不會退還捐款。