今年第5號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，中央氣象局今(25)日下午發布陸上颱風警報，預估將威脅屏東、恆春半島等地。有專家分析杜蘇芮颱風路徑，稱風速最強的右眼牆會掃過西南部陸地，高雄、台南等5縣市放颱風假的機率最高。精神科醫師沈政男指出，台灣已經四年沒有颱風登陸，相當反常，前台南市長賴清德的「賴神勸童」爭議已是2016年的事情。他強調陸上颱風警報發布後，就應該宣布全台放颱風假了，不必分地區。

「中強颱杜蘇芮來襲！」沈政男今(25日)在臉書發文提到，台灣已經四年沒有颱風登陸，相當反常，從小到大沒有見過。上一次全國放颱風假是什麼時候？已經想不起來了。然而大家應該都還記得，賴清德為了颱風假要放不放所引發的爭議，那是2016年的事情。

2016年9月梅姬颱風來襲，南部5縣市27日做出半天假的決策，引發當地民眾不滿，有網友在臉書PO出一張照片，時任台南市長賴清德在當天中午12點外出巡視時，與一名剛放學的小朋友聊天的照片，引發網友熱議。還有網友將照片KUSO成新成語「賴神勸童」，意指「賴神不放假，造成市民危險，卻在路邊勸女童回家。後人以『賴神勸童』比喻：自己造的孽，卻在那邊假惺惺」。據傳此哏圖為藍營新北市議員葉元之所創作。

沈政男指出，颱風假是這樣：陸上颱風警報發布以後，就應該宣布全台放颱風假了，不必分地區，也不必看風速，這是很簡單的道理，因為，拜託，一年連假可以放六次，大家閒閒在家睡覺，怎麼放個颱風假在那邊考慮半天。

沈政男直言，台灣社會解決不了什麼大問題，這又是一個明證。「就看這次又要引發什麼颱風假爭議了！」