今年第5號颱風「杜蘇芮」持續逼近！預估最靠近台灣時，威力可達中颱上限，嚴重威脅台南到屏東，就連離暴風中心最遠的「北北基桃」地區，也受到外圍環流和各種因素影響，恐怕即將會在爛天氣中上班，不過今（25）日有專家指出，新竹、嘉義一帶受到地形影響，可能會是這波風雨最安全的區域，「幾乎沒有感覺」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，杜蘇芮颱風的風場龐大、暴風半徑廣達300公里，儘管路徑南修，仍是近2年來影響台灣最大的颱風，受到中央山脈的阻隔，各地風雨分布極端不同。可以確定的是，「西南部海域通過的大局已定」，預計今日深夜到周四對台影響最劇烈，周五下半天颱風往大陸靠近，台灣風雨漸弱。

該粉專指出，杜蘇芮颱風目前已達「生命巔峰」，威力直逼強颱，移動到離台灣最近的距離時，強度已減成「中颱上限」，預估台南到屏東一帶影響最大，即刻到周四嚴防強風豪雨，山區雨量尤其可觀；宜蘭、花蓮地區位處迎風面，外圍環流不斷來襲，越往南越有狂風暴雨的感覺。

值得注意的是，新竹、嘉義一帶因為山脈的阻隔，除非颱風路徑有意外偏北的趨勢，否則風雨「幾乎沒有感覺」，可說是最安全的區域；而「北北基桃」地區雖然距離颱風中心最遠，不過因為暴風圈廣大，又碰上地形作用加乘，會不斷灌入強大的偏東風，加上外圍環流移入，也會有一陣陣的風雨，「八成要在爛天氣中上班囉」。