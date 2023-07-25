南韓歌手南太鉉曾是YG娛樂旗下男團WINNER成員，2016年因心理問題暫停組合活動，之後選擇退出組合並解除合約關係，但有記者爆料退團原因是他在隊內期間出現多次脫軌行徑，對粉絲突然發火、當眾吸菸等等，讓公司受不了才解約，近期他被網紅女友爆料吸毒，警方為此立案調查，檢驗結果呈現陽性，警方已將他逮捕，而南太鉉在勒戒所的近況於近日曝光。

YouTube頻道「Kizzle」上傳標題為「拯救南太鉉毒癮的輔導員」影片，毒癮康復中心DARC的負責人崔鎮穆（최진묵，音譯），他表示機構幫助了吸毒者戒掉毒癮，並直言：「如果吸毒者的心態或生活方式不改變，就無法戒毒」，他提到有些人進了監獄也無法停止吸毒，就算停藥三個月、半年、一年左右，也有可能重新回到原點再次吸毒，認為監獄並不是根治毒癮的地方，康復中心才是癮君子改變的地方。

（來源／影片取自키즐 kizzle YouTube，如遭刪除請見諒。）

影片中可以看到南太鉉出鏡，他臉頰變得圓潤，似乎是胖了，南太鉉透露正住在勒戒所思考未來，「我服用精神科醫生開的藥物已有10年了」，因此對藥物有了濫用行為，開始接觸毒品，現在他住在康復中心晚上11點就睡覺，早上8點起床，也不喝酒，生活非常規律，他對違法感到內疚和羞愧，了解自己的行為是多麼惡劣，他也規勸大眾千萬不能吸毒。

南太鉉過去在節目《追蹤60分鐘》坦白因吸毒而生活困難，造成韓幣5億（約台幣1220萬）債務和欠繳卡費，不僅名下的房子要抵債，還牽連父母的房產，目前將能賣的東西都賣了，只有留下一把吉他，為了還債他打算去餐廳打工。

"보잘것없는 경험, 내 모든 걸 앗아갈 수 있다" 마약 중독 재활센터 들어간 남태현이 직접 마약 투약의 위험성을 경고했다#남태현https://t.co/4077MiC5Vs — 허프포스트코리아 (@HuffPostKorea) July 25, 2023

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